Эксперты назвали минусы дистанционного оформления ипотечных кредитов

15 Май 2020 2020-05-15T10:29:09+03:00

До конца года ипотеку в дистанционном режиме будут выдавать еще четыре банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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До конца года как минимум четыре крупных банка планируют до конца года внедрить новую услугу – ипотечные кредиты будут оформлять дистанционно.

Сейчас ссуды на жилье в режиме онлайн выдают три финансовые организации, но со временем их число будет расти.

Пока дистанционные сделки распространяются только на новостройки. Процедура подачи заявки и заполнения документов проводится в режиме онлайн, а после сотрудник банка приезжает к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов.

Процедура должна облегчить жизнь клиенту, избавить его он утомительных походов по организациям и снизить риски инфицирования COVID-19.

Но помимо плюсов у нововведения имеются и минусы - удаленная идентификация может стать источником новых рисков. Мошенники будут пытаться воровать персональные данные клиентов банков и оформлять на них многомиллионные кредиты, пишет газета "Известия".

Банковскую систему называют кровеносной системой экономики, но не всегда по ней «кровь» доходит до адресата. Владимир Путин собрал на телесовещание основных игроков этого рынка, чтобы обсудить, как наладить в новых условиях кредитование населения и бизнеса. Президент отметил, что есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты

ИСТОЧНИК KP.RU