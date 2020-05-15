15 Май 2020 2020-05-15T10:50:06+03:00

В России за сутки от коронавируса умерло 113 человек Фото: REUTERS

С начала пандемии в России умерли 2418 человек с коронавирусной инфекцией

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За последние сутки в России зафиксировано 86 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Общее число с погибших начала пандемии в стране увеличилось до 2418 человек. Такие данные 15 мая привел Оперштаб.

Всего за минувшие сутки выявлено 10 598 новых случаев заражения в 85 регионах страны, почти половина инфицированных (42,5%) не имеют симптомов заболевания. Таким образом коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,94. Выздоровели еще 4 696 пациента.

За все время с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 262 843 заболевших в 85 регионах. По числу заразившихся COVID-19 страна остается на втором месте. Число выздоровевших пациентов составляет 58 226 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 15 мая, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания остаются 256 тысяч человека. В стране за минувшие сутки проведено 225 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии проведено уже свыше 6,4 миллиона исследований на наличие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU