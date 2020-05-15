В США жители СНГ просят российское посольство помочь им
Граждане Украины, Казахстана и Беларуси не могут вернуться в Россию к своим семьям
Оставшиеся в США жители СНГ и Украины обратились за помощью к РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское посольство в США сообщило о том, что к ним обращаются за помощью граждане Беларуси, Казахстана и Украины, которые не могут улететь из Штатов в Россию из-за пандемии коронавируса в мире.
Обратившиеся к дипломатам иностранцы пытаются вернуться в Россию к своим семьям, уточнил посол Анатолий Антонов в Facebook посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU