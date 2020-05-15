В США жители СНГ просят российское посольство помочь им

15 Май 2020 2020-05-15T10:40:25+03:00

Оставшиеся в США жители СНГ и Украины обратились за помощью к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане Украины, Казахстана и Беларуси не могут вернуться в Россию к своим семьям

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Российское посольство в США сообщило о том, что к ним обращаются за помощью граждане Беларуси, Казахстана и Украины, которые не могут улететь из Штатов в Россию из-за пандемии коронавируса в мире.

Обратившиеся к дипломатам иностранцы пытаются вернуться в Россию к своим семьям, уточнил посол Анатолий Антонов в Facebook посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU