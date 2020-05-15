Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войне

15 Май 2020 2020-05-15T11:17:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Президента России Владимир Путин по-прежнему собирается написать о событиях Второй мировой войне, но выход этой статьи будет зависеть от сроков празднования юбилея Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что время еще есть.

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть. Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества (юбилея Победы) и так далее», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним глава государства объявил, что принято решение о переносе Парада Победы на неопределенный срок. Все праздничные мероприятия в честь юбилея Дня Победы были отлажены, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки».

С просьбой о переносе празднеств к российскому лидеру изначально обратились ветеранские организации, которые попросили отложить торжества в связи с пандемией коронавируса, отметив, что Парад традиционно собирает множество людей, а в нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU