2020-05-15T11:17:54+03:00
Общество

Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войне

Президент по-прежнему планирует написать о военных событиях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войнеПесков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войнеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президента России Владимир Путин по-прежнему собирается написать о событиях Второй мировой войне, но выход этой статьи будет зависеть от сроков празднования юбилея Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что время еще есть.

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть. Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества (юбилея Победы) и так далее», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним глава государства объявил, что принято решение о переносе Парада Победы на неопределенный срок. Все праздничные мероприятия в честь юбилея Дня Победы были отлажены, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки».

С просьбой о переносе празднеств к российскому лидеру изначально обратились ветеранские организации, которые попросили отложить торжества в связи с пандемией коронавируса, отметив, что Парад традиционно собирает множество людей, а в нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число свободных вакансий для врачей выросло вдвое
Германия отказалась помогать "Северному потоку-2" в освобождении от правил ЕС
В Совфеде прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан на фоне пандемии
Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом
В Тюменской области самозанятые предприниматели получат по 12 тысяч рублей финансовой поддержки
Олег Николаев ответил критикующим его за поправки в закон об образовании
Мишустин поручил создать на портале Госуслуг раздел, где медики будут сообщать о проблемах с допвыплатами
Туристический сезон-2020 может открыться в конце июня
Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта
Врач рассказал, почему рак Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом
Выпускники подсказали, что нужно сделать с ЕГЭ
Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войне
Российские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусом
Второй день коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы
В США жители СНГ просят российское посольство помочь им
В России за сутки от коронавируса умерло 113 человек