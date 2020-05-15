Выпускники подсказали, что нужно сделать с ЕГЭ

15 Май 2020 2020-05-15T11:12:29+03:00

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Учебный год 2019-2020 подходит к концу. И если с выпускниками девятых классов все понятно – экзамен для них был отменен, то те, кто заканчивают 11-й класс, пока ждут решения своей судьбы.

В Минпросвещения приняли решение перенести ЕГЭ на более поздний срок. Многие выпускники согласны с этим выбором, но есть и другие предложения.

Специалисты сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение», провели опрос выпускников на тему ЕГЭ.

32% одиннадцатиклассников считают правильным решение перенести тестирование на другую дату.

24% уверены, что в 2020 году ЕГЭ можно вовсе отменить, а каждый пятый респондент уверен, что целесообразно рассмотреть иную форму экзамена.

9% респондентов поддержали бы идею о переводе экзамена в дистанционный формат. И только 13% настаивают на проведении экзамена в традиционной форме.

- Выпускники готовы сдавать экзамены в онлайн. Это серьёзное изменение рынка, мы ожидаем, что государство будет всё больше использовать онлайн-технологии и для обучения, и для тестирования результатов, — прокомментировал NEWS.ru результаты исследования директор по бизнес-развитию школы Александр Ларьяновский.

Всего в исследовании приняли участие 1300 одиннадцатиклассников из всех регионов России.

Ранее "Комсомолка" ответила на самые главные вопросы по итоговым экзаменам в этом году: как изменится прием в вузы и в какой форме будет проходить тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU