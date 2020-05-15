2020-05-15T11:39:16+03:00
Экономика

Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Рубль укрепился на открытии торгов Московской биржи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 мартаКурс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На открытии торгов Московской биржи в пятницу, 15 мая 2020 года, свидетельствуют об ослаблении курса доллара и евро по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки 10:59 по московскому времени.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс европейской валюты к рублю ослаб на 0,48 процентов и достиг отметки в 78,98 рубля. В последний раз евро находился ниже отметки в 79 рублей 6 марта 2020 года.

Доллар также потерял в цене. Курс американской валюты снизился на 0,53 процента и составил 73,09 рубля.

Напомним, в начале текущей недели евро и доллар напротив укреплялись по отношению к рублю. Тогда на открытии торгов Московской биржи американская валюта выросла на 0,41 процента до 73,7 рубля, а европейская подорожала на 0,28 процента до 79,78 рубля. Позже курс доллара достиг отметки в 73,54 рубля (+0,19 процента), а евро находился на отметке в 79,61 рубля (+0,06 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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