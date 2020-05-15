2020-05-15T11:39:38+03:00
Экономика

Туристический сезон-2020 может открыться в конце июня

Ростуризм попросил региональные власти выделить дополнительную поддержку для отрасли
Елена АКИМОВА
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Туристический сезон в 2020 году может начаться в конце июняТуристический сезон в 2020 году может начаться в конце июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ростуризм обратился к главам регионов с просьбой предоставить дополнительную помощь туристическому бизнесу.

В обращении указывается, что из-за пандемии коронавируса отрасль потеряла 95-100% дохода, объем недополученных средств оценивается в 1,5 млрд рублей. По оценкам экспертов, на восстановление отрасли уйдет от 5 до 7 лет.

Нынешний сезон, который начнется не раньше конца июня, пройдет с большими ограничениями. Так что дополнительная поддержка из региональных бюджетов будет очень актуальна.

— Развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. Письма отправлены во все регионы, - комментирует «Известиям» глава агентства Зарина Догузова.

Эксперты сходятся во мнении, что внутренние направления станут приоритетными в нынешнем году, ждать открытия международного сообщения пока не стоит.

- Ожидается, что сезон начнется к концу июня, началу июля. Первые зарубежные туры возможны не раньше августа, как заявляют перевозчики. А в Европу и того позже — это осень и следующий год, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее в АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии. Ряд государств уже выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

Открытие границ произойдет поэтапно и первые потоки отдыхающих устремятся на российское побережье. Эксперты полагают, что те, кто раньше ездил за границу в бюджетные отели, скорее всего, выберут внутрироссийское направление. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог позволить себе более дорогие туры, так и продолжат путешествовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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