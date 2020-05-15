2020-05-15T11:53:40+03:00
Общество

Олег Николаев ответил критикующим его за поправки в закон об образовании

Врио главы Чувашии уверен, они невнимательно читали документ, никаких ограничений там нет
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Выбор языка, который изучает ребенок, будет добровольный. Фото: cap.ruВыбор языка, который изучает ребенок, будет добровольный. Фото: cap.ru
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Те, кому не нравится новая редакция закона об образовании, изучили его невнимательно, уверен врио главы Чувашии Олег Николаев. Суть внесенных в текст документа поправок заключается в том, чтобы выбор языка, на котором ребенок получает образование или изучает, делался на добровольной основе.

«Убежден, что негативно настроены те, кто не читал закон внимательно. Суть поправок в том, чтобы сделать добровольным выбор языка, который изучает ребенок или на котором он учится. Никаких ограничений в нем нет. Мне вообще странно слышать эту критику. Я — чуваш, прекрасно владею родным языком и делаю все для его сохранения и защиты», - резюмировал Олег Николаев.

Надо отметить, что до принятия в 2018 году образовательных поправок число детей, изучающих родной язык в школах Чувашии, снижалось. В период с 2016 по 2018 годы желающих учить чувашский на 2 тысячи учеников стало меньше. После вступления отредактированного документа в силу, эта тенденция почти сошла на нет. Более того, Олег Николаев отметил, что желающих изучать родной язык стало расти. Из 417 школ региона в 211 преподавание сейчас ведется на чувашском. Плюс, учат язык и в «русских» школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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