Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом

15 Май 2020 2020-05-15T12:03:23+03:00

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В пятницу, 15 мая, правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые казались за границей и не могут вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению кабмина на оказание помощи российским гражданам зарубежном выделят 900 миллионов рублей.

Средства направят Министерству иностранных дел, для организации пребывания россиян за рубежом и оказание им социальной поддержки. МИДу поручено осуществить контроль за «целевым и эффективным использованием» выделенных средства

Напомним, правительство уже выделило внешнеполитическому ведомству 500 полмиллиарда рублей 3 апреля. После чего премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в случае необходимости кабмин выделит больше средств на помощь оказавшимся за рубежом россиянам. Через месяц, 1 мая, выплаты повторили. Тогда выделили также 500 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU