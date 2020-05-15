2020-05-15T12:03:23+03:00
Общество

Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом

Граждане, которые не могут временно вернуться домой, получат соцподдержку
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежомКабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 мая, правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые казались за границей и не могут вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению кабмина на оказание помощи российским гражданам зарубежном выделят 900 миллионов рублей.

Средства направят Министерству иностранных дел, для организации пребывания россиян за рубежом и оказание им социальной поддержки. МИДу поручено осуществить контроль за «целевым и эффективным использованием» выделенных средства

Напомним, правительство уже выделило внешнеполитическому ведомству 500 полмиллиарда рублей 3 апреля. После чего премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в случае необходимости кабмин выделит больше средств на помощь оказавшимся за рубежом россиянам. Через месяц, 1 мая, выплаты повторили. Тогда выделили также 500 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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