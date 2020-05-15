В Совфеде прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан на фоне пандемии

15 Май 2020 2020-05-15T11:59:37+03:00

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В Совете Федерации оценили инициативу Национального родительского комитета ввести новое пособие для россиян на покупку необходимых средств защиты. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что мотив этой идеи ему понятен и предложил альтернативный вариант от себя.

«В таких ситуациях можно просто раздавать (средства индивидуальной защиты. — прим.ред.) на входе в какие-то учреждения, куда людям надо ходить обязательно. Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно — как бахилы в поликлиниках», — цитирует Рязанского RT.

Сенатор добавил, что реализация его варианту намного проще, чем ведение целого административного процесса с расчетами кому сколько средств необходимо выделить в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее с инициативой введения нового пособия для россиян в условиях пандемии коронавируса выступили в Национальном родительском комитете. Эксперты предложили выделить средства для закупки масок и печаток, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU