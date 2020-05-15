Германия отказалась помогать "Северному потоку-2" в освобождении от правил ЕС
Для вывода из-под действия директивы необходимо было завершить строительство до мая прошлого года
Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕСФото: REUTERS
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Германия не освободит "Северный поток - 2" от обновлённых требований газовой директивы Европейского союза, сообщается в решении Федерального сетевого агенства ФРГ.
В ведомстве также заявили, что вывод из-под действия директивы ЕС был бы возможен, если бы строительство газопровода завершили к 23 мая 2019 года.
Компания Nord Stream 2 AG должна зарезервировать по меньшей мере половину мощности для альтернативных поставщиков, несмотря на то, что их нет.
Nord Stream 2 AG заявила, что не согласна с решением немецкого регулятора.
ИСТОЧНИК KP.RU