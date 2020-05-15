2020-05-15T12:15:16+03:00
Общество

Число свободных вакансий для врачей выросло вдвое

Коронавирус усилил текучку кадров в больницах
Елена АКИМОВА
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Число свободных вакансий для врачей выросло в два разаЧисло свободных вакансий для врачей выросло в два разаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пандемия коронавируса усилила текучку кадров в медицинских учреждениях страны. Число свободных вакансий в январе-апреле выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если до начала эпидемии в бюджетной сфере было порядка 7,5 тысяч свободных мест, то теперь уже 17 тысяч. При этом количество предложений работы от частных учреждений уменьшилось на 8 процентов.

Вслед за ростом объема свободных вакансий, увеличилось и количество соискателей: на сервисе hh.ru появилось на 20% больше резюме от врачей, желающих трудоустроиться (увеличение со 132 до 158 тысяч).

Специалисты объясняют, что пандемия увеличила нагрузку на врачей и усилила текучку кадров. Некоторые не выдерживают ритма и уходят в поисках более спокойных мест или на пенсию.

- Медицине нужны кадры. Увеличение вакансий связано с дефицитом ресурсов для оказания помощи коронавирусным больным. Пришлось даже задействовать студентов медвузов старших курсов, — комментирует «Известиям» член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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