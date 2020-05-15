Россия обжаловала решение Гаагского суда о выплате $57 млрд ЮКОСу
Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.
Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $57 миллиардов по иску бывших акционеров компании ЮКОС.
- 15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба, - заявили в Минюсте.
Также в ведомстве подчеркнули, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в любых юрисдикциях, в том числе в кассационной инстанции Нидерландов.
ИСТОЧНИК KP.RU