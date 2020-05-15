Россия обжаловала решение Гаагского суда о выплате $57 млрд ЮКОСу

15 Май 2020 2020-05-15T12:26:59+03:00

Такая сумма была назначена в качестве возмещения ущерба акционерам компании

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Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $57 миллиардов по иску бывших акционеров компании ЮКОС.

- 15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба, - заявили в Минюсте.

Также в ведомстве подчеркнули, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в любых юрисдикциях, в том числе в кассационной инстанции Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU