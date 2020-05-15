2020-05-15T12:32:53+03:00
Политика

Лавров выступил против "судилища" над журналистами

Министр прокомментировал предложение лишить аккредитации за дезинформацию о коронавирусе в нашей стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает против «судилища» над журналистами Financial Times и New York Times, которые написали о том, что смертность от коронавируса в нашей стране может быть более чем на 70% выше официальных данных, однако они должны ответить за дезинформацию.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать "судилища" над журналистами, но они должны отвечать за то, что публикуют», - заявил глава МИД.

Лавров отметил, что Москва требует опровержения дезинформации и подчеркнул, что российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от коронавируса.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не требует лишения аккредитации журналистов, но российский МИД подготовил письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровержения опубликованной дезинформации. Послание передадут через посольства США и Великобритании. Кроме того, соответствующее обращение адресовали ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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