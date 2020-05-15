Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака

15 Май 2020 2020-05-15T12:42:56+03:00

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В создании вакцины от коронавируса может помочь большой арсенал разных терапевтических вирусов, который можно направленно подбирать под каждого пациента. Об этом kp.ru рассказал профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петром Михайл Чумаков.

Он рассказал о возможности разработать вакцину комментируя случай заражения Анастасии Заворотнюк. По словам профессора, клетки из опухоли актрисы в лаборатории «хорошо пошли», они размножаются и их можно наработать «сколько угодно».

«Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет», - сообщил он.

Однако Чумаков отметил, что это будет возможно только в том случае, если она к ним снова обратится. «Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать - рисковать или нет», - добавил он

Напомним, 14 мая директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил о новой технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов. Однако рак Заворотнюк не стали лечить вирусом, лечение актрисы новым методом отложил муж актрисы Пётр Чернышёв, который побоялся рисковать.

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Пока коронавирус держит в страхе всю планету, российские ученые научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли у онкологических больных. О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту Владимиру Путину время совещания по развитию генетических технологий. Этот способ лечения пока экспериментальный, он не прошел стадию клинических исследований. Среди добровольцев, которые испытывают эффективность этого метода, оказалась и Анастасия Заворотнюк. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU