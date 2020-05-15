2020-05-15T12:42:56+03:00
Общество

Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака

Создатель новой технологии борьбы с онкологическими заболеваниями сообщил kp.ru о пользе вирусов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от ракаУченый рассказал, можно ли создать вакцину от ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В создании вакцины от коронавируса может помочь большой арсенал разных терапевтических вирусов, который можно направленно подбирать под каждого пациента. Об этом kp.ru рассказал профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петром Михайл Чумаков.

Он рассказал о возможности разработать вакцину комментируя случай заражения Анастасии Заворотнюк. По словам профессора, клетки из опухоли актрисы в лаборатории «хорошо пошли», они размножаются и их можно наработать «сколько угодно».

«Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет», - сообщил он.

Однако Чумаков отметил, что это будет возможно только в том случае, если она к ним снова обратится. «Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать - рисковать или нет», - добавил он

Напомним, 14 мая директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил о новой технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов. Однако рак Заворотнюк не стали лечить вирусом, лечение актрисы новым методом отложил муж актрисы Пётр Чернышёв, который побоялся рисковать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие, которое спасет Анастасию Заворотнюк: Российские ученые научились лечить рак безболезненно и без побочных эффектов

Пока коронавирус держит в страхе всю планету, российские ученые научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли у онкологических больных. О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту Владимиру Путину время совещания по развитию генетических технологий. Этот способ лечения пока экспериментальный, он не прошел стадию клинических исследований. Среди добровольцев, которые испытывают эффективность этого метода, оказалась и Анастасия Заворотнюк. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Что будут делать россияне после изоляции: опубликовано исследование
Лавров назвал «детским» объяснение властей Чехии о сносе памятника Коневу
Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19
Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака
Лавров ответил, возможен ли запрет выезда за границу для россиян
В ВОЗ рассказали, какие страны затронет вторая волна коронавируса
Лавров выступил против "судилища" над журналистами
Россия обжаловала решение Гаагского суда о выплате $57 млрд ЮКОСу
Лавров о мире после коронавируса: уже не будет абсолютно свободной системы общения
Число свободных вакансий для врачей выросло вдвое
Германия отказалась помогать "Северному потоку-2" в освобождении от правил ЕС
В Совфеде прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан на фоне пандемии
Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом
В Тюменской области самозанятые предприниматели получат по 12 тысяч рублей финансовой поддержки
Олег Николаев ответил критикующим его за поправки в закон об образовании
Мишустин поручил создать на портале Госуслуг раздел, где медики будут сообщать о проблемах с допвыплатами
Туристический сезон-2020 может открыться в конце июня
Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта
Врач рассказал, почему рак Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом
Выпускники подсказали, что нужно сделать с ЕГЭ
Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войне
Российские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусом
Второй день коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы
В США жители СНГ просят российское посольство помочь им
В России за сутки от коронавируса умерло 113 человек
Эксперты назвали минусы дистанционного оформления ипотечных кредитов