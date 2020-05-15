Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19
В МИД РФ не сомневаются – в отношении России развернута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции. Все чаще звучат обвинения, что Россия скрывает истинное положение дел и занижает статистику смертности.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что за подобными обвинениями, которые звучат из стран Запада в адрес России и Китая, стоят попытки скрыть собственную неэффективную борьбу с пандемией.
- В США большие трудности, поскольку профилактическая медицина зачастую недоступна многим малообеспеченным гражданам страны. Власти пытаются показать, что ситуация в стране не хуже, чем у других. Этот путь совершенно неконструктивный,— комментирует депутат RT.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объясняет, что США пытается переложить свои неудачи на другие государства.
- Коронавирус начался в Китае, но там смогли быстро справиться с болезнью. Тем не менее, Штаты выдумывают новые обвинения, регулярно заявляя, что Китай что-то утаил, за чем-то не уследил. Россия тоже успешно борется с вирусом и, видимо, поэтому виновата, - заключил сенатор.
Всего в России выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.
Болезнь в США пока не удается взять под контроль, а странам Европы нужно готовиться ко второй и третьей волне пандемии коронавируса - с такой рекомендацией выступила ВОЗ. Болезнь может вернуться уже этой осенью, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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