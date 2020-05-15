2020-05-15T12:53:43+03:00
Политика

Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19

В Госдуме и Совфеде уверены, что это попытки скрыть свои неудачи в борьбе с эпидемией
Елена АКИМОВА
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В Госдуме уверены, что США намерено обвиняют Россию и Китай в занижении показателей по коронавирусуВ Госдуме уверены, что США намерено обвиняют Россию и Китай в занижении показателей по коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МИД РФ не сомневаются – в отношении России развернута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции. Все чаще звучат обвинения, что Россия скрывает истинное положение дел и занижает статистику смертности.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что за подобными обвинениями, которые звучат из стран Запада в адрес России и Китая, стоят попытки скрыть собственную неэффективную борьбу с пандемией.

- В США большие трудности, поскольку профилактическая медицина зачастую недоступна многим малообеспеченным гражданам страны. Власти пытаются показать, что ситуация в стране не хуже, чем у других. Этот путь совершенно неконструктивный,— комментирует депутат RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объясняет, что США пытается переложить свои неудачи на другие государства.

- Коронавирус начался в Китае, но там смогли быстро справиться с болезнью. Тем не менее, Штаты выдумывают новые обвинения, регулярно заявляя, что Китай что-то утаил, за чем-то не уследил. Россия тоже успешно борется с вирусом и, видимо, поэтому виновата, - заключил сенатор.

Всего в России выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.

Болезнь в США пока не удается взять под контроль, а странам Европы нужно готовиться ко второй и третьей волне пандемии коронавируса - с такой рекомендацией выступила ВОЗ. Болезнь может вернуться уже этой осенью, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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