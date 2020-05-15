Лавров назвал «детским» объяснение властей Чехии о сносе памятника Коневу

15 Май 2020 2020-05-15T13:29:27+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен и назвал «детским» заявление властей Чехии, которые переложили ответственность за снос монумента на муниципалитет чешской столице.

«Нам объяснили, очень не по-взрослому, что правительство Чехии к этому (сносу) не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности этого муниципалитета, то есть этого старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности памятника лежало на плечах чешского государства», - заявил глава МИД РФ в интервью медиахолдингу РБК.

Напомним, памятник советскому маршалу власти Праги демонтировали в начале апреля и передали его одной из коммерческих фирм, занимающийся хранением исторических скульптур. Через несколько дней глава российского Минобороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому министру обороны Лубомира Метнара с просьбой передать России снесенный монумент. Однако Чехия отказалось, заявив, что этот вопрос не в их компетенции и необходимо обращаться в пражскую мэрию.

Позже Министерство иностранных дел Чехии сообщило о готовности вести переговоры о передаче России снесённого монумента. Чешский президент Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Советского Союза глупостью муниципальных политиков

ИСТОЧНИК KP.RU