2020-05-15T13:55:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Франции умер первый ребенок в синдромом, вызванным коронавирусом

Ему было 9 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который предположительно вызван коронавирусом и связан с болезнью Кавасаки. Ребенку было 9 лет и он болел COVID-19. Медики предполагают, что из-за вируса у него развился миокардит - воспаление сердечной мышцы. Врачи называют этот случай "крайне редким", сообщает французский телеканал BFMTV.

Напомним, уже несколько недель в Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки. Врачи связывают этот бум с пандемией коронавируса, так как тест на COVID у маленьких пациентов оказывается положительным.

При Кавасаки у детей наблюдаются следующие симптомы: температура, сыпь, снижение давления, одышка, рвота. Эта редкая патология опасна тем, что она вызывает серьезное поражение кровеносных сосудов и сердца.

Первыми о новой угрозе для детей сообщили британские медики. Затем волна Кавасаки пришла во Францию, Бельгию и Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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