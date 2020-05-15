2020-05-15T14:02:52+03:00
В мире

Семилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть маму

Женщина из Объединённых Арабских Эмиратов не могла вернуться домой к сыну, так как границы страны были перекрыты из-за пандемии коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Семилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть мамуСемилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть мамуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Спустя более двух месяцев семилетний мальчик смог воссоединиться с матерью, которая не могла вернуться домой к сыну, так как границы страны были перекрыты из-за пандемии коронавируса. Помогло ему письмо шейху Высшего союзного совета ОАЭ, которое он сам написал, чтобы убедить политика помочь ему.

Джессика Фитцджон долгое время жила со своим мужем и сыном Арчи в одном из штатов на берегу Персидского залива в ОАЭ. Однако в период пандемии ей пришлось полететь в Великобританию на похороны своего отца, но вернуться к семье она уже не смогла поскольку из-за пандемии с 19 марта в Объединённых Арабских Эмиратах закрыли границы.

Сын очень соскучился по маме и написал шейху письмо, в котором он нарисовал маму и коротко подписал иллюстрацию: «День, когда моя мама возвращается ко мне домой». «Уже 52 ночи я разлучён со своей мамой», - приводи The Sun слова мальчика в послании.

Неизвестно, как именно письмо попало в руки шейха Сауду Бен Сакру Аль-Касими, однако политик не просто помог воссоединиться семье, но и написал ответ мальчику.

«Я очень горжусь тем, что ты такой смелый мальчик. Надеюсь, что её возвращение домой заставит тебя улыбнуться», — написал Сауд ибн Сакр аль-Касими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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