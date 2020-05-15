Эксперт прокомментировал решение немецкого регулятора по «Северному потоку -2»

15 Май 2020 2020-05-15T14:06:16+03:00

Россия планирует достроить "Северный поток-2" к концу 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил решение немецкого регулятора не освобождать от требований Газовой директивы Евросоюза «Северный поток- 2».

- Еврокомиссия требовала от национальных регуляторов довольно быстро принять директиву, Германия долго сопротивлялась, в итоге была установлена дата, к которой газопровод должен быть достроен, - комментирует RT эксперт.

Это 23 мая. Если через неделю проект будет готов, то под действие нового регулирования он не попадает, но столь сжатые сроки нереальны.

Новые ограничения обязывают выделить половину мощности для альтернативных поставщиков. Таким образом из планируемых 55 млрд кубометров в год Россия сможет экспортировать данным способом только 27,5 млрд, сообщает телеканал «360».

- Сдать «Северный поток -2» не успеют, причина - санкции, введенные еще в 2019 году. Но Германия просто не смогла ещё раз отодвинуть эту дату, - объясняет Юшков.

Скорее всего, Nord Stream 2 AG все-таки будет продолжать пытаться получить исключение, добиваться его через суд.

- Думаю оператор обратится в суд, чтобы оспорить решение и добиться исключения из-под норм Третьего энергопакета, — заключил аналитик.

Ранее Германия отказалась вывести газопровод «Северный поток – 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Трудности начались после того, как Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта «Северный поток – 2». Из-за санкций швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. В России настаивают, что смогут завершить газопровод самостоятельно, ориентировочные сроки – конец 2020 -начало 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU