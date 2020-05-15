2020-05-15T14:38:26+03:00
Общество

В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом

Путин заявил, что коечный фонд в стране нужно держать на самом высоком уровне готовности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский лидер Владимир ПутинРоссийский лидер Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин и отметил, что коечный фонд в стране нужно держать на самом высоком уровне готовности.

«Специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности», - сказал глава государства в ходе совещания об открытии медцентров Минобороны в регионах.

Российский лидер также сообщил, что на следующей неделе проведет отдельное совещание, которое будет посвящено дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.

«Предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение (о выплатах медперсоналу, экипажам скорой помощи и врачам)», - уточнил президент.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Путин раскритиковал ответственные ведомства за неверное перечисление дополнительных выплат медработникам, работающим с заражёнными коронавирусом, и призвал перечислить им все обещанные допвыплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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