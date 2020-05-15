В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом
В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин и отметил, что коечный фонд в стране нужно держать на самом высоком уровне готовности.
«Специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности», - сказал глава государства в ходе совещания об открытии медцентров Минобороны в регионах.
Российский лидер также сообщил, что на следующей неделе проведет отдельное совещание, которое будет посвящено дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
«Предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение (о выплатах медперсоналу, экипажам скорой помощи и врачам)», - уточнил президент.
Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Путин раскритиковал ответственные ведомства за неверное перечисление дополнительных выплат медработникам, работающим с заражёнными коронавирусом, и призвал перечислить им все обещанные допвыплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»