2020-05-15T14:31:23+03:00
Общество

Шойгу: в армии уже неделю ежесуточно от коронавируса выздоравливает больше, чем заболевает

Глава Минобороны сообщил, что все новобранцы обеспечены средствами защиты от COVID-19 и экспресс-тестами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Минобороны РФ
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В российской армии уже неделю ежесуточно от коронавирусной инфекции выздоравливает больше военных, чем заболевает. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше», - заявил глава Минобороны на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, министр сообщил, что все новобранцы обеспечены средствами защиты от COVID-19 и экспресс-тестами. Он уточнил, что военные получили 230 тысяч тест-систем для выявления больных коронавирусом.

Напомним, 12 мая в стране начали работать призывные комиссии. Как ранее рассказывал «КП» генерал-полковника Евгения Бурдинского, каждый новобранец на сборном пункте пройдет экспресс-тестирование на коронавирус, на которое уйдет не более 15 минут. И только после отрицательного результата теста будет направлен на медосмотр, а в воинских частях для всех будет обязательный двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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