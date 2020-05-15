2020-05-15T14:23:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Американский профессор объяснил смертность пациентов с COVID-19 в США

По оценкам ученого, показатель может вырасти вдвое от заявленного
Елена АКИМОВА
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Профессор объяснил высокую смертность от коронавируса в СШАПрофессор объяснил высокую смертность от коронавируса в СШАФото: REUTERS
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Профессор медицины и гериатрии из Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс объяснил высокую смертность от коронавируса в США.

Ученые полагает, что показатели будут расти, жертвами болезни станет возрастное население – люди, которые перешагнули рубеж в 80 лет.

- И именно эта категория людей находится в домах престарелых. Порядка 1,3 млн человек находятся в таких центрах в США, и примерно треть из них старше 85 лет, — комментирует профессор RT.

Изначально никто не мог спрогнозировать масштабы эпидемии, никто не понимал в каких центрах распространился COVID-19. А когда коронавирус попадает в такие учреждения, то движется, «как пожар».

- В Нью-Йорке около 30 тысяч человек стали жертвами COVID-19. Если хорошо посчитать тех, кто умер в домах престарелых, то число может вырасти до 60 тысяч,— отметил ученый.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил РФ и Китай в дезинформации о пандемии и публикацию "Блумберг" о "неубитых русских".

ИСТОЧНИК KP.RU

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