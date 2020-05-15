В Роспотребнадзоре объяснили, что может означать отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу

15 Май 2020 2020-05-15T14:54:54+03:00

Тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным в первые дни болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организм может не вырабатывать их в начале болезни

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Тест на антитела к коронавирусу может дать отрицательный результат, если пациент находится в самом начале заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

- Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел COVID-19, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения, - сказано в сообщении ведомства.

Сразу после заражения организм человека и его иммунная система только начинают определять угрозу. Выработка антител начинается только спустя какое-то время.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу с 15 мая. К концу месяца общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 000 анализов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU