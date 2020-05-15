2020-05-15T15:00:08+03:00
Общество

Роскачество предупредило о кишечной палочке в пельменях

Нарушения были выявлены во всех проверяемых торговых марках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскачество предупредило о кишечной палочке в пельменяхРоскачество предупредило о кишечной палочке в пельменяхФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В ведомстве уже не первый раз проводят исследование этих марок. В прошлом году был обнулен рейтинг одной из них, так как в продукции нашли большое количество микроорганизмов и антибиотики.

«В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование», - говорится в заявлении Роскачества.

Для исследования были отобраны пельмени марок «Бульмени», «Ложкарев», «Белорусские», «Останкинские традиционные», «Цезарь», «Стародворье», «Сибирская коллекция». Во всей исследуемой продукции обнаружили кишечную палочку, а также недостаток белка и не соответствии маркировке. Кроме того, в продукции последнего бренда специалисты нашли еще и сальмонеллу.

«Мы должны понимать, что кишечная палочка уничтожается при высоких температурах. Если потребитель хочет себя обезопасить, покупая эти пельмени, то следует варить их не менее 10 минут, в таком случае можете быть спокойны за свое здоровье», - сообщила главный специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова.

Эксперт отметила, что при проверке не было обнаружено тяжелых металлов, антибиотиков и других опасных микроорганизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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