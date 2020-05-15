С 21 июня 2020 года возобновляется Чемпионат России по футболу: РФС определило стартовые матчи

15 Май 2020 2020-05-15T15:10:30+03:00

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В России с 21 июня возобновляется Чемпионат по футболу. О решении исполкома РФС стало известно в пятницу 15 мая.

Правда, матчи пройдут в непривычном формате - без зрителей. На стадионы разрешат заходить только игрокам, тренерам, помощникам команд и обслуживающему персоналу. Такое правило, кстати, будут применять не только в России - в Германии, например, матчи в некоторых регионах разрешат уже в конце мая. Правда, трибуны пустыми не будут - команда разместила на сиденьях картонные фигуры реальных фанатов.

- Регламент рестарта тренировочных занятий и проведения встреч обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят после его согласования,- приводит решение исполкома РФС "Российская газета".

Еще одно нововведение, тоже из-за пандемии коронавируса, ограничение по числу замен на поле - игроков разрешат менять не больше пяти раз.

Два клуба, которые завершат сезон на 15 и 16 местах, покинут лигу без стыковых матчей. Еще два клуба ФНЛ, с лучшим результатом, выйдут в элитный дивизион.

ИСТОЧНИК KP.RU