2020-05-15T15:25:13+03:00
Общество

Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Глава Роспотребнадзора заявила, что в стране суточный прирост зараженных находится почти на одинаковом уровне
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России коронавирус нашли у 10,5 тысяч человек за суткиВ России коронавирус нашли у 10,5 тысяч человек за суткиФото: Александр ГЛУЗ
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

О том, что в последние дни нет серьезного суточного прироста по заболевшим, она говорила несколько дней назад. В России действительно общий показатель по стране почти неделю на уровне 10 тысяч человек. Так, за минувшие сутки впервые диагноз коронавирус поставили 10598 человек.

- Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя,- предупредила глава ведомства.

Впервые инфекцию нашли у женщины, которая уже переболела - был ли это повторный случай заражения или болезнь просто не долечили, разбираются медики.

В Москве, где больше всего инфицированных, начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот метод диагностики позволяет узнать, переболел ли уже человек этим заболеванием - отрицательный результат бывает в двух случаях, когда вирус не попадал в организм или, если с момент заражения прошло слишком мало времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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