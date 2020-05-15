2020-05-15T15:17:05+03:00
Экономика

Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс евро на 16-18 мая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро на 16-18 мая составил 72,12 рубляКурс евро на 16-18 мая составил 72,12 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк опубликовал официальные курс валют на выходные и понедельник 16-18 мая. Евро подешевел на 78 копеек и составил 79,12 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже евро опустился ниже 79 рублей до отметки в 78,98 рубля. Это произошло впервые с 6 марта.

Напомним, в связи с коронавирусом мировой рынок ощутил сильное падения цен на нефть. Хранилища оказались под завязку заполнены сырьем, которое никому не нужно.

Между тем египетский миллиардер Нагиб Савирис выразил уверенность в том, что через полтора года цены на нефть будут гораздо выше, чем до коронавируса. По его мнению, из-за кризиса с рынка в скором времени уйдет американская сланцевая нефть. А Россия и Саудовская Аравия в этой ситуации начнут постепенно повышать цены. Сначала до 50-60 долларов за баррель. а потом и до 100. Правда, заявление Савириса мало кто воспринимает всерьез, да и сам миллиардер известен своими необычными высказываниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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