2020-05-15T15:30:28+03:00
Общество

Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима

В столице запрещено посещать общественные места без медицинских масок и перчаток
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режимаСпрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После объявления в Москве масочного режима спрос на медицинские маски на маркетплейсе «Беру» взлетел в 1,89 раза, на перчатки – в 3,23 раза. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«За последние две недели пик спроса на медицинские маски и перчатки на маркетплейсе "Беру" пришёлся на 8 мая — на следующий день после того, как официально анонсировали введение масочного режима в Москве», - передает РИА Новости заявление пресс-службе компании «Беру».

В компании отметили, что с 1 мая количество заказов медицинских масок увеличилось на 89%, а перчаток вырос на 223%. «Спрос до сих пор остаётся повышенным», - добавили в пресс-службе

Напомним, с 12 мая в столице действует «масочный режим», что обязывает москвичей посещения общественные места, магазины и транспорт, в медицинских масках и перчатках перчатки. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, за нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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