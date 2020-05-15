Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем

15 Май 2020 2020-05-15T15:34:33+03:00

Президент поручил сохранить и использовать в будущем технику и центры, появившиеся в период пандемии Фото: REUTERS

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Президент Владимир Путин 15 мая во время совещания поручил продолжить развитие системы здравоохранения и после пандемии коронавируса.

- Эпидемию мы рано или поздно поборем, но развитие первичного звена здравоохранения должно быть продолжено,- сказал во время совещания 15 мая глава государства.

Во время апрельского совещания по ситуации с коронавирусом он говорил о необходимости сохранить медцентры, которые возводят для борьбы с заболеванием - все это "должно служить охране здоровья".

Одна из его инициатив - выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Деньги от 25 до 80 тысяч рублей получают не только врачи, но и фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи. Президент ранее объявил, что эти выплаты не должны облагаться налогами. На совещании 15 мая он отчитал чиновников за разведение "бюрократической канители", когда выплаты начисляют не по факту работы с зараженными пациентами, а на основании подсчета трудочасов.

ИСТОЧНИК KP.RU