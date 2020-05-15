2020-05-15T15:45:51+03:00
Общество

Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом

Президент отрегировал на сравнение в лечении зараженных в Италии и России
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

На совещании 15 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил об открытии нового центра для пациентов с инфекцией. В регионе также развернули дополнительный коечный фонд, чтобы не было как в Италии, где "пациентов приходилось размещать прямо на полу на матрасах".

- Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее, -ответил Владимир Путин.

Он призвал глав регионов делать свою работу так, чтобы "все было как положено".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицина умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
С 21 июня 2020 года возобновляется Чемпионат России по футболу: РФС определило стартовые матчи
Роскачество предупредило о кишечной палочке в пельменях
В Роспотребнадзоре объяснили, что может означать отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу
Автор идеи о пособиях на маски и перчатки объяснила, как они будут работать
Американский профессор объяснил смертность пациентов с COVID-19 в США
Путин призвал перечислить врачам все обещанные допвыплаты
Шойгу: в армии уже неделю ежесуточно от коронавируса выздоравливает больше, чем заболевает
В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом
Эксперт прокомментировал решение немецкого регулятора по «Северному потоку -2»
В Италии с 3 июня будет разрешено свободное передвижение внутри страны
Семилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть маму
Во Франции умер первый ребенок в синдромом, вызванным коронавирусом
Финал Кубка России по футболу пройдёт 25 июля
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Что будут делать россияне после изоляции: опубликовано исследование
Лавров назвал «детским» объяснение властей Чехии о сносе памятника Коневу
Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19
Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака
Лавров ответил, возможен ли запрет выезда за границу для россиян
В ВОЗ рассказали, какие страны затронет вторая волна коронавируса