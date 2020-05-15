Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию с коронавирусом в России и других странах.
На совещании 15 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил об открытии нового центра для пациентов с инфекцией. В регионе также развернули дополнительный коечный фонд, чтобы не было как в Италии, где "пациентов приходилось размещать прямо на полу на матрасах".
- Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее, -ответил Владимир Путин.
Он призвал глав регионов делать свою работу так, чтобы "все было как положено".
ИСТОЧНИК KP.RU