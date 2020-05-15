Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T15:45:51+03:00

Президент отрегировал на сравнение в лечении зараженных в Италии и России

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Президент Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

На совещании 15 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил об открытии нового центра для пациентов с инфекцией. В регионе также развернули дополнительный коечный фонд, чтобы не было как в Италии, где "пациентов приходилось размещать прямо на полу на матрасах".

- Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее, -ответил Владимир Путин.

Он призвал глав регионов делать свою работу так, чтобы "все было как положено".

ИСТОЧНИК KP.RU