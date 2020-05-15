15 Май 2020 2020-05-15T15:55:11+03:00

В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Зачастую при полиорганной недостаточности переливание плазмы для лечения коронавируса может приводить к обострению. Об этом сообщила глава Федеральное медико-биологическое агентство Вероника Скворцова.

Кроме того, она рассказала, что больше всего к коронавирусу подвержены люди со II группой крови.

Напомним, первые лечебные процедуры по переливанию плазмы прошли 9 апреля, когда переливание в Москве получили семь пациентов, их донорами стали 11 выздоровевших. Накануне после такого метода лечения выздоровели первые три пациента c COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ученые из России и Италии начали работу над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови. Этот способ лечения назвали эффективным китайские медики, которые первыми столкнулись с необходимостью лечения заразившихся

ИСТОЧНИК KP.RU