Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год

15 Май 2020 2020-05-15T16:23:51+03:00

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Умерла австрийская принцесса Мария Голицына. Она не дожила до своего 32-го дня рождения всего шесть дней. Смерть стала шоком для семьи и друзей. Она скончалась внезапно, оказалось, что причиной стала аневризма сердца.

Как сообщает The Mirror, принцесса была замужем за американским шеф-поваром Риши Сингхом в Хьюстоне. У пары есть двухлетний сын Максим. Имя, привычное скорее для русского человека, Мария выбрала не случайно - у нее русские корни.

Она потомок русского князя Петра Голицына и австрийской эрцгерцогини Марии Анны, дочери эрцгерцога Рудольфа Австрийского. Мария являлась правнучкой последнего императора Австрии, ее дедушка был младшим сыном императора Карла I.

Она несколько лет жила в Москве, где ходила в немецкую школу. Потом родители уехали в Бельгию.

Отец принцессы владеет компанией TMK Ipsco, предприятие производит металлургическую продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU