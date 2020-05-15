Курс доллара на 16-18 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

15 Май 2020 2020-05-15T16:02:06+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на выходные и понедельник 16-18 мая. Американская валюта подешевела на 72 копейки и составила 73,2 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 15 мая доллар понизился до 73,09 рубля.

Напомним, связанное с коронавирусом падение спроса на нефть привело к обвалу цен на черное золото. Большинство мировых хранилищ оказались заполнены сырьем.

По словам главы Минэнерго Александра Новака апрель стал самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности. Спрос упал со 100 млн до 70 - 80 млн баррелей в сутки.

В мае, по оценкам экспертов ситуация должна несколько улучшиться. Однако полностью стабилизироваться нефтяной рынок сможет только к концу года. По данным ОПЕК, на бензин и дизтопливо для автомобилей приходится 60% от общего потребления нефти в мире. Следовательно, пока люди сидят дома и не пользуются машинами спрос восстановиться не может.

ИСТОЧНИК KP.RU