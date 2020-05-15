Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T16:24:41+03:00

Глава ФМБА также сообщила, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета

Изменить размер текста: A A

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет в среднем 5 дней, но может достигать 14 и более. Все определяется состоянием иммунной системы человека. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В среднем это около пяти дней, пять-пять с половиной дней - средний инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели», - рассказала она

Она также рассказала, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета.

Как писал сайт kp.ru, Скворцова также сообщила, что в целом по России без симптомов коронавирус переживает почти половина больных, не нарастает и тяжесть случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, она заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и количества тех, кому нужен кислород или ИВЛ

ИСТОЧНИК KP.RU