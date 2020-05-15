2020-05-15T16:24:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса

Глава ФМБА также сообщила, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавирусаСкворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет в среднем 5 дней, но может достигать 14 и более. Все определяется состоянием иммунной системы человека. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В среднем это около пяти дней, пять-пять с половиной дней - средний инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели», - рассказала она

Она также рассказала, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета.

Как писал сайт kp.ru, Скворцова также сообщила, что в целом по России без симптомов коронавирус переживает почти половина больных, не нарастает и тяжесть случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, она заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и количества тех, кому нужен кислород или ИВЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британский бренд одежды показал, чем заняты манекены, пока покупателей нет из-за коронавируса
Синоптик рассказал, почему в Москве теперь «особенно хороши» багровые закаты
В Австрии уволили министра культуры, которая назвала концерт Боба Дилана скучным
Мэр Киева сообщил о вспышке коронавируса в интернате для девочек
В ФМБА назвали наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови
Вакцина оксфордских ученых формирует антитела к коронавирусу у обезьян в течение 28 дней
Курс доллара на 16-18 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется