Вакцина оксфордских ученых формирует антитела к коронавирусу у обезьян в течение 28 дней

15 Май 2020 2020-05-15T16:21:01+03:00

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Ученые из Оксфорда опубликовали новые данные о разработке вакцины от коронавируса. Испытания на обезьянах завершены.

Препарат вводили шести животным. В течение 28 дней, что шли наблюдения, у всех испытуемых был иммунитет к инфекции, то есть атитела к коронавирусу вырабатываются и защищают от заражения.

Ни у одной обезьяны не возникли побочные эффекты, это дает надежды, что испытание вакцины на людях тоже пройдет успешно. Второй этап уже стартовал, добровольцев отобрали для введения им препарата. Планируется завершить исследования в сентябре. Это значит, получить регистрацию на вакцину в Британии смогут получит уже в сентябре.

- Приматы смогли победить вирус до того, как он проник глубоко в их легкие, где он может стать смертельным,- приводит результаты исследования Daly Mail.

В России подобные исследования проводят в "Векторе". Представители исследовательского центра обещают завершить тестирование вакцины на людях в июне, в начале осени препарат может получить лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU