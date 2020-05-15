В ФМБА назвали наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови
Глава Федерального медико-биологическое агентства Скворцова заявила, что факт, что больше всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови, подтвержден в центрах ФМБА. По ее словам, вторая группа находится в большом отрыве от других групп крови.
Напомним, ранее о второй группе крови рассказал заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его словам, ранее в Китае проводили специальное исследование, в котором участвовали 3 тысячи пациентов с коронавирусом. Более 30% из них имеют вторую группу крови.
Отметим, что вторую группу крови имеют 35 % жителей нашей планеты. Больше распространена только первая группа крови.
Как писал сайт kp.ru, Скворцова также рассказала, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным. Она отметила, что в некоторых случаях переливание плазмы может приводить к обострению. Речь идет о людях полиорганной недостаточностью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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