В Австрии уволили министра культуры, которая назвала концерт Боба Дилана скучным

15 Май 2020 2020-05-15T16:38:44+03:00

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Австрийский министр лишилась кресла из-за Боба Дилана. Не из-за самого музыканта, конечно, а из-за критики в его адрес. Ульрике Луначек соотечественники невзлюбили после того, как она публично назвала его концерт скучным.

Вкусы министра культуры вызвали споры в обществе не раз. Причем глава ведомства не стеснялась выступать в качестве критика не только по отношению к музыкантам, но и к литераторам. Она призналась, что не понимает, за что австралийскому писателю Питеру Хандке дали Нобелевскую премию.

ИСТОЧНИК KP.RU