15 Май 2020 2020-05-15T16:41:39+03:00

Синоптик рассказал, почему в Москве теперь «особенно хороши» багровые закаты Фото: REUTERS

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В последние дни багровые закаты в Москве особенно хороши. Это связано с сильным ветром, который поднимает в воздух пыль, что приводит к дисперсии лучей заходящего солнца. Об этом директора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

«Есть еще такая примета — если закаты и восходы «кровавые», то это к ветреной погоде», - передает слова эсперта агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что багровые закаты в Москве в последние дни «особенно хороши» из-за того, что воздух стал чище.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей столицы о приближении холодного фронта, из-за которого в Москве всю неделю держится облачная прохладная погода с сильными порывистыми ветрами. Накануне сообщили, что в ближайшие выходные и на следующей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с перепадами температур.

ИСТОЧНИК KP.RU