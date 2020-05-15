Британский бренд одежды показал, чем заняты манекены, пока покупателей нет из-за коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T17:21:47+03:00

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По покупателям за трехмесячную блокировку из-за коронавируса соскучились не только продавцы и владельца магазинов одежды. Когда торговые центры закрыли на ключ, единственным, кто там остался, стали манекены.

Работники Британского бренда одежды Primark записали видео о том, чем же заняты манекены, когда в магазине нет покапателей. В шуточном видео пластиковые обитатели салона примеряют самые модные наряды, прячутся в примерочных, ездят на эскалаторах и забираются в "запретную" для покупателей зону - за кассу.

В соцсетях поблагодарили за креативный подход создателей ролика. Многие стали жаловаться, что не в силах дожидаться, когда магазины вновь откроют - произойдет это, по версии властей, не раньше июня. Другие пользователи признались, что "ожившие" манекены - их ночной кошмар, увидеть этих кукол в движении по-настоящему страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU