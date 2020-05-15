Минобороны завершило строительство 16 медцентров для борьбы с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T17:02:29+03:00

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Минобороны России завершило строительство 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в 15 регионах страны. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

«В 15-ти регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», - сообщил министр обороны на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу уточнил, что в новые центры укомплектованы «новейшим медицинским оборудованием», одновременно в них можно лечить 1,6 тысячи военнослужащих и гражданских, а общее количество сотрудников составляет более 2 тысяч медработников, которые прошли необходимую подготовку по диагностике и лечению COVID-19 в Военно-медицинской академии имени Кирова

«Это позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимом объёме и на высоком технологическом уровне. Для медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты персонала и лекарственных препаратов», - отметил он

ИСТОЧНИК KP.RU