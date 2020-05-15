2020-05-15T17:22:06+03:00
Общество

Минпромторг: в России нет дефицита защитных перчаток

По словам главы ведомства, в стране созданы запасы больше чем на 90 дней
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Министерства промышленности и торговли Денис МантуровГлава Министерства промышленности и торговли Денис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита защитных перчаток. По его словам, запасы этого товара созданы больше чем на 90 дней и регионы своевременно выполняли закупки.

«Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного», - заявил министр.

Напомним, ранее глава Минпромторга прокомментировал ситуацию с наличием в стране медицинских масок и антисептиков в период пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время в торговой сети количество оставшихся масок – более 20 миллионов штук. При этом Мантуров отметил, что покупать этот товар можно не только в аптеку. «В Интернет сегодня зайдёшь, кликнешь — дефицита защитных масок нет вообще», - заявил он

ИСТОЧНИК KP.RU

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