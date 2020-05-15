В Австрии с 1 июля откроют кинотеатры и разрешат мероприятия до 100 человек

15 Май 2020 2020-05-15T17:45:31+03:00

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С 1 июля Австрия планирует открыть театры и кинотеатры. Об этом заявил министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

По его словам, с 29 мая в стране разрешаются культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек. Однако некоторые ограничительные меры все же остаются, то есть зрители должны будут носить маски, а дистанция между ними будет составлять минимум один метр.

Австрия относительно давно начала снимать ограничения и возвращаться к обычной жизни. С 14 апреля в стране начали открываться мелкие магазины. С 1 мая был отменен режим самоизоляции, заработали большие магазины и предприятия сферы услуг. С 4 мая в школу вернулись старшеклассники, которые готовятся к выпускным экзаменам. А 18 мая к учебе возвращаются все остальные школьники.

С 15 мая свою работу возобновляют уже рестораны, бары, кафе, музеи, зоопарки и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU