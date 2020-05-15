2020-05-15T18:09:27+03:00
В мире

Американские пилоты сообщили об НЛО "размером с чемодан"

Опубликованы отчеты ВМС США о встречах с неопознанными летающими объектами
Юлия САЛЬНИКОВА
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НЛО представляют опасность из-за возможности столкновения в воздухе, сказано в отчетеНЛО представляют опасность из-за возможности столкновения в воздухе, сказано в отчетеФото: REUTERS
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Американские пилоты не меньше восьми раз встречались с НЛО за последние шесть лет. Об этом сказано в отчете ВМС США, который попал в издание New York Times после запроса. Журналисты направили просьбу предоставить данные в соответствии с законом о свободе информации. В военном ведомстве пошли на встречу.

С 2013 по 2019 годы пилоты восемь раз встречали в небе неопознанный летающий объект.

- 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном у Вирджиния-Бич обнаружен серебряный предмет «примерно размером с чемодан». Его зафиксировали радары,- сказано в отчете.

Один из бывших пилотов авианосца Теодор Рузвельт описал "самое близкое сближение" с объектом, который напоминал "летающую сферу, заключающую в себе куб". Еще один НЛО заметили пилоты США в 27 июня 2013 года, объект в небе больше походил на ракету с дымовым шлейфом. Это предмет приблизился к военному самолету почти на 200 футов, около 6 метров.

Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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