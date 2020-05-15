Американские пилоты сообщили об НЛО "размером с чемодан"

15 Май 2020 2020-05-15T18:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские пилоты не меньше восьми раз встречались с НЛО за последние шесть лет. Об этом сказано в отчете ВМС США, который попал в издание New York Times после запроса. Журналисты направили просьбу предоставить данные в соответствии с законом о свободе информации. В военном ведомстве пошли на встречу.

С 2013 по 2019 годы пилоты восемь раз встречали в небе неопознанный летающий объект.

- 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном у Вирджиния-Бич обнаружен серебряный предмет «примерно размером с чемодан». Его зафиксировали радары,- сказано в отчете.

Один из бывших пилотов авианосца Теодор Рузвельт описал "самое близкое сближение" с объектом, который напоминал "летающую сферу, заключающую в себе куб". Еще один НЛО заметили пилоты США в 27 июня 2013 года, объект в небе больше походил на ракету с дымовым шлейфом. Это предмет приблизился к военному самолету почти на 200 футов, около 6 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775807" frameborder="0"></iframe> Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.

ИСТОЧНИК KP.RU