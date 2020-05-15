Экономисты спрогнозировали будущее «Северного потока-2»

15 Май 2020 2020-05-15T17:51:39+03:00

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Германия дала проекту «Северный поток-2» срок до 23 мая – к этому времени газопровод должен быть сдан, либо он попадает под действие новой Газовой директивы ЕС.

Регламент обяжет Россию отдать половину мощности газопровода альтернативным поставщикам. Это сокращает планируемый экспорт газа вдвое. К назначенному сроку сдать проект не удастся, в связи с этим экономисты видят несколько возможных сценариев.

В том, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе никто не сомневается. Не исключено, что документы дойдут до Европейского суда. Если же отменить действие директивы не удастся, то это «как минимум, удлинит сроки окупаемости проекта стоимостью 9,5 млрд евро на десятилетия».

- Ранее немецкие издания писали, что «Газпром» создает отдельную компанию, которая будет владеть и управлять 12-мильным немецким участком проекта. По сути, требование «разный оператор и поставщик» может быть соблюдено, - комментирует сайту mk.ru заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Не исключено, что доступ к газопроводу получат другие российские компании: например, «Роснефть» и «Новатэк».

- Совместно независимые российские поставщики могли бы обеспечивать вторые 50%. Отечественная газовая отрасль от такой реформы только выиграет», - уверен аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Третий вариант – «Газпром» сможет проводить аукционы среди российских и иностранных поставщиков на освободившиеся 50% мощностей. Это самый неудобный вариант, но он поможет избавиться от претензий со стороны ЕС.

- Для этого придется сформировать новую компанию — оператора по поставкам российского газа в Европу. Сложно, но такой сценарий позволит нашей стране избавиться от преследования в европейских судебных инстанциях и сохранить преимущество на энергетическом рынке Старого Света, — заключил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

ИСТОЧНИК KP.RU