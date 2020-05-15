2020-05-15T18:11:05+03:00
В мире

Чиновник случайно появился голым в ходе видеосовещания с президентом Бразилии

Мужчина забыл выключить камеру и подошел к ноутбуку после душа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бразильские министры пошутили, что мужчине просто стало жарко от разговораБразильские министры пошутили, что мужчине просто стало жарко от разговораФото: Кадр видео
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Во время видеосовещания в Zoom с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, один из чиновников вышел на связь голышом.

Мужчина, видимо, просто забыл выключить камеру, когда шла трансляция. Он вышел из душа, смело встал прямо перед ноутбуком. В это время его коллеги обсуждали, как бороться с пандемией коронавируса и продлевать ли режим самоизоляции.

Чиновником, как пишет The Mirror, оказался Советник Федерации.

- Пауло, на последней маленькой картинке есть коллега... он в порядке? - спросил Болсонару организатора трансляции Пауло Скафома.

На видеосовещании с президентом Бразилии появился голый мужчина.

- Там есть парень, принимающий душ, голый. Там есть голый парень, самоизоляция голышом дома, отлично,- пошутил министр промышленности Пауло Гуэдес, сидевший рядом с президентом.

После этого блок в правом нижнем углу погас - голого чиновника отключили от сеанса связи.

Бразильские чиновники стали шутить, что мужчине просто стало жарко от разговора, поэтому он захотел принять холодный душ. На что Болсонару ответил, что "к сожалению, видел".

ИСТОЧНИК KP.RU

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