«Не обнимайте своих питомцев, если больны коронавирусом»: хозяева заразили свою собаку и трёх кошек
В Нидерландах зафиксировали первый случай, когда коронавирусной инфекцией заразились собака и три кошки. Источником COVID-19 стали их хозяева. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Каролы Шаутен.
«Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами», - цитирует его слова издание RTL.
В связи с этим министр поросли больных коронавирусом хозяев «не обнимать свою кошку или собаку»
Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что люди могут заразить кошек коронавирусом, а кошки в свою очередь могут заразить других кошек, но не человека. Это стало известно после эксперимента, проведенного американских и японских вирусологами из Висконсинского университета. Они заразили трех кошек человеческим коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 и спустя три дня по результатам мазка стало понятно, что животное точно инфицировано, однако симптомов, характерных для коронавируса не было ни у одной, а их состояние было стабильным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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