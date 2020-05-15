«Не обнимайте своих питомцев, если больны коронавирусом»: хозяева заразили свою собаку и трёх кошек

15 Май 2020 2020-05-15T18:32:09+03:00

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В Нидерландах зафиксировали первый случай, когда коронавирусной инфекцией заразились собака и три кошки. Источником COVID-19 стали их хозяева. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Каролы Шаутен.

«Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами», - цитирует его слова издание RTL.

В связи с этим министр поросли больных коронавирусом хозяев «не обнимать свою кошку или собаку»

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что люди могут заразить кошек коронавирусом, а кошки в свою очередь могут заразить других кошек, но не человека. Это стало известно после эксперимента, проведенного американских и японских вирусологами из Висконсинского университета. Они заразили трех кошек человеческим коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 и спустя три дня по результатам мазка стало понятно, что животное точно инфицировано, однако симптомов, характерных для коронавируса не было ни у одной, а их состояние было стабильным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771889" frameborder="0"></iframe> Выкидывают кошек из-за коронавируса.Многие люди по всему миру стали избавляться от своих питомцев – боятся заразиться от них коронавирусом...

ИСТОЧНИК KP.RU