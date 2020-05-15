2020-05-15T18:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В ФМБА рассказали, где лечатся монахини Дивеевского монастыря

После Пасхи коронавирусом заразились 300 матушек
Анастасия ЗЫРЯНОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
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Скворцова рассказала, где лечатся заболевшие коронавирусом монахиниСкворцова рассказала, где лечатся заболевшие коронавирусом монахиниФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, где лечатся заболевшие коронавирусом монахини.

По ее словам, в Дивеевском монастыре, который находится рядом с городом Саровом, COVID-19 подтвердился у 300 матушек. Это произошло после Пасхи.

- И для этих матушек наша медсанчасть Сарова организовала госпиталь на территории монастыря, среднетяжелых забрала на себя. Тяжелых отправила в наш окружной центр ФМБА в Нижний Новгород, - рассказала Скворцова на совещании в ТАСС.

Она отметила, что непростая ситуация с больными коронавирусом также сложилась в Обнинске в Калужской области. Но там она находится под контролем.

Напомним, С 25 апреля Дивеевский монастырь закрыли на карантин в связи с коронавирусом.

Ранее COVID-19 унес жизни сразу нескольких служителей Троице-Сергиевой Лавры. В возрасте 65 лет скончался главврач Лавры Игумен Тихон. Эта же участь постигла послушника Дмитрия Пелипенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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