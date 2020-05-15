2020-05-15T19:00:45+03:00
В мире

Центр Лондона оставят без машин, чтобы людям было, где погулять

Столица Великобритании может стать крупнейшей в мире пешеходной зоной среди мировых столиц
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Лондоне центр хотят освободить от машинВ Лондоне центр хотят освободить от машинФото: REUTERS
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Центр Лондона хотят сделать пешеходным. Убрать из этой зоны машины власти хотят, чтобы дать больше мест людям для прогулок. Допустить скопления народа в парках и скверах нельзя из-за пандемии коронавируса. Поэтому предложено дать пешеходам больше мест для прогулок.

Есть и еще одна причина - жителей города просят реже пользоваться общественным транспортом. Лучше передвигаться пешком или на велосипеде - так шансы заразиться гораздо ниже.

- Улицы между Лондонским мостом и Шордичем, Юстоном и Ватерлоо и Олд-стрит и Холборном могут быть ограничены автобусами, пешеходами и велосипедистами, - приводит сообщение мэра города Reuters.

Машины не будут пускать на мосты Ватерлоо и Лондонский мост. В целом в Центре города собираются расширить тротуары для соблюдения пешеходами дистанции.

Британия заняла первое место в Европе и второе в мире по числу жертв коронавируса. В начале мая власти сообщили, что пик пандемии пройден - премьер-министр Борис Джонсон предложил схему смягчения блокировки. Безопасные города на условной карте пометят зеленым цветом, здесь сделают максимальные послабления. Остальные будут менять цвет, пока не дойдут до зеленого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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