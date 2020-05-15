Центр Лондона оставят без машин, чтобы людям было, где погулять
Центр Лондона хотят сделать пешеходным. Убрать из этой зоны машины власти хотят, чтобы дать больше мест людям для прогулок. Допустить скопления народа в парках и скверах нельзя из-за пандемии коронавируса. Поэтому предложено дать пешеходам больше мест для прогулок.
Есть и еще одна причина - жителей города просят реже пользоваться общественным транспортом. Лучше передвигаться пешком или на велосипеде - так шансы заразиться гораздо ниже.
- Улицы между Лондонским мостом и Шордичем, Юстоном и Ватерлоо и Олд-стрит и Холборном могут быть ограничены автобусами, пешеходами и велосипедистами, - приводит сообщение мэра города Reuters.
Машины не будут пускать на мосты Ватерлоо и Лондонский мост. В целом в Центре города собираются расширить тротуары для соблюдения пешеходами дистанции.
Британия заняла первое место в Европе и второе в мире по числу жертв коронавируса. В начале мая власти сообщили, что пик пандемии пройден - премьер-министр Борис Джонсон предложил схему смягчения блокировки. Безопасные города на условной карте пометят зеленым цветом, здесь сделают максимальные послабления. Остальные будут менять цвет, пока не дойдут до зеленого.
ИСТОЧНИК KP.RU