"Мы нашли кучу грязного белья": Хакеры требуют с Трампа выкуп за секретную информацию
Хакеры требуют с президента США Дональда Трампа 42 миллиона долларов за личную информацию.
Группа называет себя REvil, она известна тем, что получила персональные данные многих голливудских звезд - фото, видео, документы, которые артисты бы не желали придавать огласке. Они зашифровали информацию, единственный способ получить код - заплатить им деньги. Иначе компромат опубликуют. Сколько именно голливудских знаменитостей стали жертвами киберпреступников, не известно, но часть снимков они все-таки выложили в Сеть.
Следующей их жертвой может стать Дональд Трамп.
- Идут выборы, и мы вовремя нашли кучу грязного белья,- приводит заявление хакеров New York Post. - Мистер Трамп, если хочешь остаться президентом, ткни парнями острой палкой, иначе ты можешь навсегда забыть об этом стремлении.
Они предупредили - если информация попадет в Сеть, то вряд ли кто-то из избирателей захочет видеть Трампа президентом. За молчание хотят 42 миллиона долларов. Президенту дали срок в одну неделю.
Ранее дргуая хакерская группа взломала сайт Трампа и поместила туда фото Хиллари Клинтон.
ИСТОЧНИК KP.RU