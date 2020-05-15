"Мы нашли кучу грязного белья": Хакеры требуют с Трампа выкуп за секретную информацию

15 Май 2020 2020-05-15T18:40:06+03:00

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Хакеры требуют с президента США Дональда Трампа 42 миллиона долларов за личную информацию.

Группа называет себя REvil, она известна тем, что получила персональные данные многих голливудских звезд - фото, видео, документы, которые артисты бы не желали придавать огласке. Они зашифровали информацию, единственный способ получить код - заплатить им деньги. Иначе компромат опубликуют. Сколько именно голливудских знаменитостей стали жертвами киберпреступников, не известно, но часть снимков они все-таки выложили в Сеть.

Следующей их жертвой может стать Дональд Трамп.

- Идут выборы, и мы вовремя нашли кучу грязного белья,- приводит заявление хакеров New York Post. - Мистер Трамп, если хочешь остаться президентом, ткни парнями острой палкой, иначе ты можешь навсегда забыть об этом стремлении.

Они предупредили - если информация попадет в Сеть, то вряд ли кто-то из избирателей захочет видеть Трампа президентом. За молчание хотят 42 миллиона долларов. Президенту дали срок в одну неделю.

Ранее дргуая хакерская группа взломала сайт Трампа и поместила туда фото Хиллари Клинтон.

ИСТОЧНИК KP.RU